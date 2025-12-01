大相撲で歴代最多４５度の優勝を誇る元横綱、白鵬翔さん（４５）が１日、自身が社長を務める白鵬ダヤン相撲＆スポーツ株式会社を通して、少年少女および一般を対象とした国際相撲大会「第１６回白鵬杯」の開催を発表した。２０２６年２月７日・８日の２日間、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯ（東京都江東区）にて行われる。昨年までの少年部門のみから少女（小学１年生から中校生）、成人男女（高校生・大学生・社会人