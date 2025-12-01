フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」が１１月３０日に放送され、ファイヤーサンダー・粼山祐、こてつが出演した。ファイヤーサンダーは「キングオブコント２０２３」から３年連続のファイナリスト。実力派コンビとして人気、知名度が急上昇中だが、有名占い師のシウマ氏から「気になるのがありまして。隣同士、大丈夫？」と聞かれた。粼山は「まあまあ…。確かにコンビ仲、良くはないです」とうなず