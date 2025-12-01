´Ú¹ñ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×AOA½Ð¿È¤ÎYUNA¡Ê¥æ¥Ê¡Ë¤¬Âè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À­ÊÌ¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡¢¥­¥ç¥¦¥ë¡ÊÅß¡Ë¡×¤È¤·¡ÖÂ¸ºß¼«ÂÎ¤À¤±¤Ç¤â°¦¤·¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ­¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö2025Ç¯11·î27Æü¡×¤È¤¤¤¦ÆüÉÕ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¤Ê¤É½Ð»º¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·