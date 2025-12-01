12·î1Æü Í½Ìó³«»Ï Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È28(¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¦¥¨¥¢¦Á)[¥«¥éーA]¡×¤È¡Ö30MP ¼°ÇÈ¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ìー(¥×¥é¥°¥¹ー¥ÄVer.)¡×¤Î2¼¡¼õÃíÊ¬¤¬Í½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ º£²óAmazon¤Ë¤ÆËÜ2À½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë2¼¡¼õÃíÊ¬¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î1Æü14»þ¤´¤í¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤¿¡£ 12·î1Æü14»þ¤´¤í¤ÎÈÎÇä¾õ