Image: Amazon すぐに冷めてしまう冬場のコーヒー。温かさをキープするために、オフィスでもカップウォーマーを使っている方も多いのではないでしょうか。Kyerlishのマグカップウォーマーは、木目調のアーシーなデザイン。と思いきや、よく見るとこれ、レコードのターンテーブルを模していますね。かなりかわいいデザインです。 Image: Amazon