巨人の門脇誠（２４）が今オフも、プロ入り前から行っている知的障害のある球児らとの練習会で講師を務めた。憧れのまなざしを向けられながら一緒に汗を流し、「『来年もやろう！』という思いにさせられた。すごいと思ってもらえる選手になりたい」と思いを新たにした。１１月２４日、ジャイアンツタウンスタジアム（東京都稲城市）に和気あいあいとした声が響いた。練習会に参加したのは、障害を抱えながらも硬式野球に取り組