忙しい毎日でも手軽にキレイをサポートしてくれる、サボリーノとアイドルグループ「CANDY TUNE」のコラボレーションキャンペーンがスタート！2025年12月1日から始まるこのキャンペーンでは、サボリーノの対象製品をご購入いただいた方に、限定ノベルティが当たるチャンスがあります♡ぜひこの機会にチェックしてみてください。 「サボリーノ×CANDY TUNE」限定コラボ