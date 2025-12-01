ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬¡¢12·î5Æü¸á¸å1»þÊüÁ÷¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹¼÷¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ÞºÇ¤â½Ü¤Ê¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÊªÇÐÍ¥¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¡Ä°Õ³°¤Ê»Ñ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤ëÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤µ¤óÍû¸÷¿Í¡Ê¤ê¤Ò¤È¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢ËÜÌ¾¤ÇÎ¾¿Æ¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£