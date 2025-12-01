¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñ¤ÎÃæÅÄ¥«¥¦¥¹²ñÄ¹¡Ê76¡Ë¤¬1Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç¡Ö¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì11¼þÇ¯µ­Ç°¡õ¿¹¥ÎµÜ¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì5¼þÇ¯µ­Ç°¡×µ­¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Î¾·à¾ì¤Ï¡¢µÈËÜ¤Î¼ã¼êÌ¡ºÍ»Õ¤¬·Ý¤òËá¤¯¾ì¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡£M¡Ý1²¦¼Ô¤ÎÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤ä¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤éÂ¿¤¯¤Î¼ã¼ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥¹¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö10¡Á11Ç¯¤Ç43ÁÈ¤òÅìµþ¤ØÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÍèÇ¯¤â¿ôÁÈ¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡£¼ã¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¼ÂÀÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£ÇÛ¿®¤Ê¤ÉÉ½¸½