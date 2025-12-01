元TBS所属でフリーアナウンサーの枡田絵理奈（39）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。11月23日に夫・堂林翔太内野手（34）が所属する広島東洋カープの『カープファン感謝デー2025』がマツダスタジアムで開催され、イベントの際に撮影された夫・堂林内野手と3人の子どもたちとの家族写真を披露した。【写真】「今シーズンもありがとうございました!!」桝田アナが公開したファン感での親子5ショット枡田アナは「2025 フ