£±£²·î¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¤È¤¢¤¹¤ÏÆüËÜÉÕ¶á¤Ë²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ¨Àá³°¤ì¡×²«º½¤Ë¤Ï¹ÛÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Àö¼Ö¤ÎºÝ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²«º½¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï£²·î¤«¤é£µ·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ç¡¢·îÊÌ¤Î²«º½´ÑÂ¬Æü¿ô¡Ê£±£¹£¹£±Ç¯¡Á£²£°£²£°Ç¯Ê¿Ç¯ÃÍ¡Ë¤Ï£³·î£´¡¥£´Æü¡¢£´·î£¶¡¥£²Æü¡¢£µ·î£²¡¥£·Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤ËÂ¿¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢²«º½¤Î¸µ¤Ç¤¢¤ë¡¢ÂçÎ¦¤Î¥´¥Óº½Çù¤ä¥¿¥¯¥é¥Þ¥«¥óº½Çù¤Ê¤É¤ÇÀã²ò¤±¤¬¿Ê