オフィスビルや商業施設などの建物の総合的な運営・管理サービスを手掛ける「三菱地所プロパティマネジメント」（東京都千代田区）は1日、男子ジュニアゴルファーの高浦維吹（15＝千葉・袖ケ浦市立昭和中3年）とスポンサー契約を結んだと発表した。同社は女子ラグビーチーム「YOKOHAMATKM」のスポンサードや同チームで活躍する同社所属社員の活動支援などスポーツを通じた様々な挑戦を後押ししている。また三菱地所グループ