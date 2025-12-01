◆アメリカンフットボール▽全日本大学選手権決勝・甲子園ボウル関学大―立命大（１４日・甲子園球場）大会史上初の西日本勢同士の対決となる甲子園ボウルの記者会見が１日、兵庫・西宮市内の甲子園球場で行われ、関学大（関西１位）、立命大（関西２位）の両監督、両主将が出席した。２年ぶり３５度目の覇権を狙う関学大・大村和輝監督は「昨年、準決勝で（法大に）負けてから（主将の）前田中心に、何とか戻ってくることが