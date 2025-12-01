浜松市出身で、『文人悪食』や『悪党芭蕉』などの著作で知られ、テレビのバラエティー番組などでも活躍した作家・嵐山光三郎さんが11月14日、肺炎のため、亡くなりました。83歳でした。葬儀は近親者のみで執り行ったということです。 【写真を見る】浜松市出身の作家嵐山光三郎さん 嵐山さんは1942年、静岡県生まれ、出版社勤務を経て作家に転身。かつて所属した平凡社のホームページによりますと、『芭蕉の誘