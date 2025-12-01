お笑いコンビ、エバース（佐々木隆史＝33、町田和樹＝33）が1日、大阪市のよしもと漫才劇場で「よしもと漫才劇場11周年記念＆森ノ宮よしもと漫才劇場5周年記念」記者会見に出席した。両劇場は、吉本の若手漫才師が芸を磨く場として作られた。東京でも神保町、渋谷によしもと漫才劇場が作られ、エバースも活躍している。「M−1グランプリ2024」ファイナリストで、今年は「第46回ABCお笑いグランプリ」で優勝。佐々木が「『芸歴10