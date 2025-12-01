実業家の与沢翼さんが2025年11月28日にXを更新し、「モテ過ぎてやばい」と明かした。「元奥さんが大好きだった」与沢氏は25年4月、タイで覚せい剤に「どっぷりはまっていました」と告白した。その後、元グラビアアイドルでモデルの麻美さんと離婚し、タイで女性と新生活をスタートするも、9月には破局を報告。10月25日にはXで、「未来のお嫁さんを探す」として、「20代の独身女性」を条件に恋人を募集すると説明していた。その後、