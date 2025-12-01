吉林省吉林市にある北大湖スキーリゾートでスキーをする観光客。（１１月１７日撮影、長春＝新華社配信）【新華社長春12月1日】中国北部では雪の季節を迎え、各地のスキー場が今季の営業を相次いで開始した。今年は例年と異なり、国産ウインタースポーツ用品が国際的トップクラスに並ぶ品質と高いコストパフォーマンスを背景に人気を集めている。「スマート製造」への移行が中国の氷雪装備産業の成長を支える重要な原動力になり