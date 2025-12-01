アジア株強弱材料交錯、米利下げ期待と中国景気減速懸念弱いPMIも支援策は見込めず 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 26006.02（+147.13+0.57%） 中国上海総合指数 3904.90（+16.30+0.42%） 台湾加権指数 27500.47（-126.01-0.46%） 韓国総合株価指数 3923.05（-3.54-0.09%） 豪ＡＳＸ２００指数 8565.20（-48.87-0.57%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85994.50（+287.83+0.34%