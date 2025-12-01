韓国の俳優パク・ミニョンが、日本ファンクラブ1周年を記念したファンミーティング『2025 PARK MIN YOUNG JAPAN FANMEETING[Oh! MY QUEEN -1st Anniversary with Beans-]』を開催した。東京公演（11月28日）、神戸公演（11月30日）ともに満席の会場が温かな雰囲気に包まれ、歌唱、演技披露、ビューティー相談、クリスマス演出まで、多彩な企画でファンを魅了。日本のファンと約1年ぶりに再会し、一足早いクリスマスを楽しむ特別