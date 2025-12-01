◇NBAレイカーズ133ー121ペリカンズ（2025年11月30日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が11月30日（日本時間12月1日）の本拠地ペリカンズ戦で先発出場。2本3Pシュートを含む14得点をマーク。2戦連続の2桁得点を記録した。チームはペリカンズ相手に快勝。今季初の7連勝を飾った。試合中にルカ・ドンチッチ（26）が相手選手と一触即発の場面があった。ドンチッチはこの日も第1Qから20得点の大暴れ