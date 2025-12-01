豊後大野警察署 大分県豊後大野市に住む20代女性が36万円をだまし取られる架空料金請求詐欺の被害にあったことが分かりました。 警察によりますと11月25日、女性がスマートフォンで動画共有サイトを閲覧していたところ「動画を見るだけでお金が稼げる」という内容の広告画像が流れたため、その画像をタップしたところ、LINEへ誘導されました。 その後、LINEでメッセージをやり取りする中で、様々なサイトへ誘