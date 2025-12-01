今年10月、岡山市消防局に対して虚偽の通報を行い、業務を妨害した疑いで岡山市東区の自称・備前焼作家の男（66）が逮捕されました。 警察によりますと、男は10月7日午前11時50分ごろから午後0時45分ごろまでの間、自宅から岡山市消防局に「今耳から血が出よるし」「わしが死ぬって言いよんじゃけな」「とりあえず救急車1台呼んでくれ」などと、あたかも救急の負傷者がいるような虚偽の119番通報をして、消防士6人を自宅に出動さ