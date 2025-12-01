今季メジャーデビューしたドジャースの佐々木朗希投手。来季から先発復帰が見込まれる24歳について、今季のリリーフ経験が先発時にどのように生かせるのか、MLB公式サイトが考察した。 ■リリーフでの好投は「努力の集大成」 右肩のインピンジメント症候群で長期離脱していた佐々木は、ドジャースの優勝に貢献するためブルペン転向を決断。ポストシーズンでは9試合に登板し、10回と2