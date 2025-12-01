１月に起きた埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、国土交通省は下水道法を改正し、下水道管の定期調査を強化する方針を固めた。調査対象を陥没リスクの高い管路だけでなく、事故時の社会的影響が大きい重要管路にも拡大。老朽化の状態（健全度）を診断する新たな指標を導入し、更新・修繕を迅速に行う。来年の通常国会での改正法案の提出を目指す。同法に基づく現行の定期調査は、硫化水素濃度が高いなど腐食の恐れが大きく、陥