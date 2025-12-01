【モデルプレス＝2025/12/01】映画監督の福田雄一氏が11月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Man・目黒蓮のアクションシーンの秘話を明かした。【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露◆福田雄一監督、目黒蓮の撮影秘話告白実写映画『SAKAMOTO DAYS』（2026年GW公開）を手掛ける福田監督は、同作の主演を務める目黒のアクションシーンを回想。危険な演技をスタントマンが代わりに行う吹き替えの際には