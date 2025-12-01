俳優の伊武雅刀がＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ばけばけ」で、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）に、松江市内にある大雄寺に伝わる怪談を語る同寺の住職を演じることが、１日、同局から発表された。伊武は朝ドラには「ひらり」「だんだん」「べっぴんさん」に出演。今回は「脚本フレッシュで実に楽しいシーンの連なり。毎日楽しみに拝見しています」と自身も朝ドラを楽しんでいる様子を同局を通じて明かした。また