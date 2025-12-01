「ぼくらの七日間戦争」（宮沢りえ主演、１９８８年）などで知られる映画監督の菅原浩志氏が膵臓がんのため、１１月１２日に死去したと１日、菅原さんが代表を務める有限会社シネボイスが発表した。７０歳だった。故人の遺志により、葬儀は近親者のみで執り行った。菅原さんは５５年に北海道で生まれ、米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校（ＵＣＬＡ）で映画製作と演出を学んだ。帰国後、「ぼくらの七日間戦争」で監督デビュ