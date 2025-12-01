娘の言葉にハッとしたエピソードを描いたロイ子さんの漫画が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む買い物帰りに、重い荷物を持ちたがる娘。人目が気になる母は「ひどいお母さんだと思われちゃうから、持たなくていい」と言いましたが、娘は…という内容で、読者からは「すてきな考え方」「励まされました」などの声が上がっています。三姉妹の母であるロイ子さんは、インスタグラ