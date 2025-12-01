À¥¸ÍÆâ¥Õ¥§¥¢2024¤ÎÍÍ»ÒÄó¶¡¡§¹â¾¾»Ô ¼óÅÔ·÷¤«¤é¤ÎÍ¶µÒ¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¡¢¹â¾¾»Ô¤Ê¤É8»Ô¤¬12·î6Æü¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡¢¸÷¤¬µÖIMA1³¬¸÷¤Î¹­¾ì¤Ç¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥Õ¥§¥¢2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ »²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÌÌ¤·¤ÆÅìµþ»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ë¹â¾¾»Ô¡Ê¹áÀî¡Ë¡¢ºæ»Ô¡ÊÂçºå¡Ë¡¢É±Ï©»Ô¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢²¬»³»Ô¡¢¸â»Ô¡Ê¹­Åç¡Ë¡¢²¼´Ø»Ô¡Ê»³¸ý¡Ë¡¢¾¾»³»Ô¡Ê°¦É²¡Ë¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î8»Ô¤Ç¤¹¡£¹â¾¾»Ô¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ³Æ»Ô¤¬