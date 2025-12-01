プロ野球の２軍公式戦に参加する「くふうハヤテベンチャーズ静岡」は１日、新入団選手として１５選手が加入すると発表した。同球団を巡っては、メインスポンサーの株式会社くふうカンパニーホールディングスが２８日、ハヤテ２２３株式会社に対して資本業務提携契約の解除を通知したと発表。同社は取得したネーミングライツに関し一部不履行があったため抗議し、運営会社と協議を続けたが合意できなかったとしていた。一方、