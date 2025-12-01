広島・森翔平投手（２７）が１日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１８００万アップの年俸３８００万円でサインした（金額は推定）。４年目の今季は初めて開幕ローテ入り。そこから１年間先発ローテの座を守り抜いて自己最多の７勝を挙げた。プロ初完封も飾るなど、最終的には２３試合で７勝８敗、防御率３・５５。「倍近く上げていただいたので、評価してもらえたと思います。もっといい数字を来年残せ