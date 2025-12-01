2025年度内にデビュー！ 新型RAV4はどんなクルマ!?従来までの「東京モーターショー（TMS）」から生まれ変わり、今回で3回目の開催となった「ジャパンモビリティショー（JMS） 2025」は、様々な角度からワクワク感のある“移動の未来”を提案してくれました。そのJMS2025の会場で注目を集めた1台が、7年ぶりのフルモデルチェンジを果たし、6代目へのバトンタッチが予定されているトヨタ「RAV4」です。正式リリースは“2025年度