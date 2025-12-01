千賀滉大投手（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、メッツでトレード候補に挙げられている千賀滉大投手が残留希望を球団に伝えたと11月30日、スポーツ専門サイト「アスレチック」が報じた。「千賀は再びメッツ先発陣の主力として返り咲きたいと考えているようだ」と分析した。アスレチックによると、契約は残り2年総額2800万ドル（約44億円）。2028年は球団側に選択権があり「先発投手の市場を踏まえると、千賀