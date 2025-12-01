ファミリーマートは12月2日から、食感を見直して新たに開発した「もちっとパスタ」の商品4種を、全国約1万6,400店舗で順次発売する。「もちっとパスタ」は、食感へのニーズの高まりを受け、小麦粉の粒度などを見直して開発したパスタで、最後までもちもちした弾力が続くという。ソースと絡みやすい太さ1.6mmの麺を使い、「もちっとパスタ」シリーズとして展開する。第1弾では、東京･銀座の人気イタリアン「LA BETTOLA da Ochiai」