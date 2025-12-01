³ô¼°²ñ¼Ò¶áÅ´É´²ßÅ¹¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉÔÆó²È¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPekolicious(¥Ú¥³¥ê¥·¥ã¥¹)¡×¤è¤ê¡¢¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¥°¥Ã¥º¤òÃæ¿´¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö2026¶áÅ´¸ÂÄêÊ¡ÂÞ¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¸ÂÄê¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¥°¥Ã¥º¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥ÊŽ¥¥é¥á¶ÒÃå(¥´¡¼¥ë¥É)¡×¤ò´Þ¤àÁ´11ÅÀ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£2026Ç¯1·î2Æü(¶â)¤«¤é¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢12·î1Æü¤«¤é22Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¡£Ê¡ÂÞ