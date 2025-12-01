ソラシドエアは、2026年3月期の中間決算（2025年4月〜9月）を発表した。純損益は600万円の黒字だった。営業収入は269億3,500万円（前年同期比5.9％増）、営業費用は267億2,600万円（同4.3％増）、営業利益は2億900万円だった。総資産は565億1,800万円、純資産は39億4,100万円、自己資本比率は6.9％となった。提供座席数は1,654,673席（同7.7％増）、有償旅客数は1,201,531席（同8.3％増）、有償座席利用率は74.1％（同0.8％増）、