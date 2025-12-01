気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）＜全体運＞年末に向けて、あなたの存在感がぐっと高まり、あちこちからお誘いや注目が集まりそうです。楽しいイベントが続き、場の中心となるような盛り上がりに包まれるでしょう。 その一方で、未来の