ベトナムからコメを密輸しようとしたとしてベトナム人ら２人が逮捕された事件で、大阪府警は１日、同国から密輸した外国産米を国産米と偽って販売したなどとして、大阪府東大阪市の食品販売会社代表で同国籍の被告（３７）（関税法違反などで起訴）ら２人を詐欺容疑などで追送検したと発表した。府警は、２〜９月にコメ約３００トンを売って約１億３０００万円を稼いだとみている。他に追送検されたのは、被告の夫で自営業の男