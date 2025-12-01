気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）＜全体運＞勢いに乗る月です。あなたの中にある冒険心が、遠くへ遠くへと誘ってくるでしょう。新しい挑戦や思い切った決断に強く引かれますが、大切なのは「大胆さと慎重さ」のバランスです。自由な行