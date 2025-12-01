BABYMONSTERが、K-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』で圧巻の存在感を見せつけた。【写真】アヒョン、"激細ウエスト"披露BABYMONSTERは、11月29日・30日に香港カイタック・スタジアムで開催された『2025 MAMA AWARDS』に出演し、圧巻のステージを披露した。授賞式後に公開されたパフォーマンス映像は視聴数1位を記録し、話題性を証明した。BABYMONSTERのローラ、アヒョン、パリタは、この日、Netflixで世界的ヒットとなったアニメ映画