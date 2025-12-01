今年の「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」が１日に発表され、年間大賞に「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選出された。同日に都内で表彰式が開催され、高市早苗内閣総理大臣が出席した。今年は初の女性総理が誕生するなど、政界が大きく動いた年となった。冒頭で登場した高市総理は、青ジャケットに胸元に花を付けて登場。少女のような笑顔を浮かべ、俳優の室