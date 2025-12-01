エイベックスの松浦勝人会長が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。29日に開催を予定していた、歌手の浜崎あゆみ（47）の中国・上海公演の「前夜」についてつづった。松浦会長は「上海公演の前夜、すべてが音もなく崩れた。見せしめのようで怖かった、とどこかでこぼれた声が胸に残る」と公演前夜を振り返った。また「大人たちが追い詰められていく光景は、触れただけで震えるほど重かった。あの数日は、まるで映画の中をさまよっ