【モデルプレス＝2025/12/01】Amazon Prime Video製作の人気リアリティーショー「バチェラー・ジャパン」シーズン3でカップルとなり、2025年で結婚6年目を迎えたしんめぐ夫婦（友永真也、岩間恵）が、洋菓子ブランド［GRAMERCY］NEWYORK（グラマシーニューヨーク）横浜高島屋店の1日店長に就任。「小さい頃からの夢が叶った」と語る1日店長への思いや、クリスマスの予定、来年の抱負などを語り合った。【写真】バチェラー夫妻、見