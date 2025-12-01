９月３０日に双子出産を発表したタレントの中川翔子が、双子出産から二か月を報告した。インスタグラムで「双子今日で二ヶ月！無事にムチムチ育ってくれてありがとう！あっという間にでもなく大変だったなぁ、、！ちいさな命をまもるために、たくさんの人のチカラを借りてここまで来られました、ありがとうございます！感謝を忘れずにこれからもがんばります」とつづり、「個性はっきりな双子」との親子ショットをアップ。