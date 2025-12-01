巨人・又木鉄平投手が１日、都内の狛江市立緑野小学校を訪問した。６年生１０４人と交流し、児童らの質問に丁寧に答えた後はキャッチボールを実演した。「幸せです。初心にかえれるというか、皆キラキラしていたので心が洗われました」と振り返った。今季は故障もあり１軍５登板（２先発）で０勝１敗、防御率４・７３。ファームでは１４先発で６勝３敗、防御率２・１７をマークするも、プロ初勝利はお預けとなった。一方で同期