²Î¼ê¤Î°ìÀÄãØ¡Ê49¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¥Á¥é¸«¤»¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×ÈþÂÀ¤â¤â¥Á¥é¥ê¤ÎÍ¼Æü±Ç¤¨¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿°ìÀÄãØ°ìÀÄ¤Ï¡Ö±ó¤¯¤Ë¸«¤¨¤ë¶¶¤¬¿¿»ç¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö±³¤ß¤¿¤¤¤ËåºÎï¤ÊÍ¼ÍÛ¤¬¿åÊ¿Àþ¤Ë¤µ¤ä¤µ¤äÍÏ¤±¤Æ¤¤¤ë ¤¢¤·¤¿¤â²ñ¤¨¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Èþ¤·¤¤Í¼¾Æ¤±¤Î³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤ëÈþ