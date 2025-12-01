アニプレックスの岩上敦宏社長が1日、第70回「映画の日」中央大会にて「特別功労章」を授章。都内で行われた「映画の日」第一部 特別功労章授与式に登壇し、今年大ヒットしたアニメ『鬼滅の刃』と映画『国宝』の共通点を語った。【集合ショット】華やか…！花束を手に写真に応じる倍賞千恵子ら賞状とトロフィーを粛々と受け取った。「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」やオリジナルアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』など多くの人