ºÐËö½õ¤±¹ç¤¤ÂñÈ­¤Ë¸þ¤«¤¦¶âÊ÷»³»û¤ÎÁÎÎ·¡á1Æü¸áÁ°¡¢ÆàÎÉ¸©µÈÌîÄ®À¤³¦°ä»º¶âÊ÷»³»û¡ÊÆàÎÉ¸©µÈÌîÄ®¡Ë¤ÎÁÎÎ·¤¬1Æü¡¢ÌçÁ°Ä®¤ÇºÐËö½õ¤±¹ç¤¤ÂñÈ­¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2008Ç¯¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÕÁö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÞÛêÎÉÃÎ´ÉÄ¹¡Ê61¡Ë¤é14¿Í¤ÎÁÎÎ·¤¬ËÜÆ²¤ÎÂ¢²¦Æ²¤ÇÆÉ·Ð¸å¡¢ÌÖÂå³Þ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÄ®Ãæ¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤Û¤©¡¼¤¦¡¼¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÈ¯À¼¤È¤Û¤é³­¤Î²»¤¬¶Á¤¯¤È¡¢±èÆ»¤ÎÅ¹¼ç¤é¤¬ÄÌ¤ê¤Ë½Ð¤Æ¾ôºâÂÞ¤Ë¿´ÉÕ¤±¤òÆþ¤ì¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£