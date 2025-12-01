¤­¤ç¤¦¡Ê1Æü¡Ë¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢Àè½µËö¤è¤ê950±ß°Â¤¤4Ëü9303±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè½µ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±Â³¿­¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5Ëü±ß¶áÊÕ¤Ç¤Î¼è°ú¤Ç¤ÏÍø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤­¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¶ä¹Ô³ô¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÌÃÊÁ¤ÇÇä¤êÃíÊ¸¤¬½Ð¤Æ¡¢¤Û¤ÜÁ´ÌÌ°Â¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±ß¹â¤Î¿Ê¹Ô¤â³ô²Á¤Î²¼ÍîÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄ