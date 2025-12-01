お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が1日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。話題のアニメ映画について語った。オープニングで、細田守監督の最新作「果てしなきスカーレット」についてトーク。娘と一緒に鑑賞したという塙は「あれ、めちゃくちゃ面白かったですね」と絶賛すると、一方で「結構映画館がガラガラだったのよ」と驚いた様子。「何でこんなに予約空いてるん